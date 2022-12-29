Окупанти застосовують міни-пастки у дитячих іграшках і рюкзаках - Резніков

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"Міни-пастки в мертвих солдатах і братських могилах, м’яких іграшках і дитячих рюкзаках, у школах, лікарнях і квартирах… Це неповний перелік порушень росією Протоколу ІІ до Конвенції про конкретні види звичайної зброї в Україні", - написав він.

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За даними ДСНС, 30% території України потенційно забруднено вибухівкою, які можуть ховатися навіть в іграшках. Рятувальники закликали батьків навчити дітей мінної безпеки.