Окупанти застосовують міни-пастки у дитячих іграшках і рюкзаках - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Російські окупанти застосовують міни-пастки в дитячих іграшках і рюкзаках. Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у започаткованій ним серії твітів про порушення правил ведення війни росією, передає УНН.
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"Міни-пастки в мертвих солдатах і братських могилах, м’яких іграшках і дитячих рюкзаках, у школах, лікарнях і квартирах… Це неповний перелік порушень росією Протоколу ІІ до Конвенції про конкретні види звичайної зброї в Україні", - написав він.
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За даними ДСНС, 30% території України потенційно забруднено вибухівкою, які можуть ховатися навіть в іграшках. Рятувальники закликали батьків навчити дітей мінної безпеки.