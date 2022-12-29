Оккупанты применяют мины-ловушки в детских игрушках и рюкзаках - Резников

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"Мины-ловушки в мертвых солдатах и братских могилах, мягких игрушках и детских рюкзаках, в школах, больницах и квартирах… Это неполный перечень нарушений россией Протокола II к Конвенции о конкретных видах обычного оружия в Украине", – написал он.

Напомним

По данным ГСЧС, 30% территории Украины потенциально загрязнены взрывчаткой, которые могут прятаться даже в игрушках. Спасатели призвали родителей научить детей минной безопасности.