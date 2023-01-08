Окупанти занепокоєні можливістю українських наступальних дій у двох напрямках - британська розвідка

Цитата

"Те, як росія працює над покращенням оборони, свідчить про те, що командування, швидше за все, стурбоване можливістю великих українських наступальних дій у двох напрямках: або на півночі Луганської області, або на Запоріжжі, - вказують у МО Британії. - Вирішити, якій з цих загроз протидіяти насамперед, ймовірно, є однією з центральних дилем для російських фахівців з оперативного планування".

Деталі

За оцінками МО Британії, "великий український прорив на Запоріжжі серйозно підірве життєздатність російського "сухопутного мосту", що сполучає ростовську область росії та Крим; український успіх на Луганщині ще більше підірве військову мету "визволення" Донбасу, що декларується росією".

При цьому там зазначають, що останніми тижнями росія зміцнила оборонні укріплення у центральній частині Запорізької області на півдні України, особливо між містами Василівка та Оріхів. І що росія зберігає "великі сили" у цьому секторі.

Доповнення

Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що Україна планує масштабний контрнаступ вже цієї весни, найзапекліші бої очікуються в березні.