Окупанти занепокоєні можливістю українських наступальних дій у двох напрямках - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Командування російських окупантів занепокоєне можливістю українських наступальних дій у двох напрямках, йдеться у зведенні Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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"Те, як росія працює над покращенням оборони, свідчить про те, що командування, швидше за все, стурбоване можливістю великих українських наступальних дій у двох напрямках: або на півночі Луганської області, або на Запоріжжі, - вказують у МО Британії. - Вирішити, якій з цих загроз протидіяти насамперед, ймовірно, є однією з центральних дилем для російських фахівців з оперативного планування".
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За оцінками МО Британії, "великий український прорив на Запоріжжі серйозно підірве життєздатність російського "сухопутного мосту", що сполучає ростовську область росії та Крим; український успіх на Луганщині ще більше підірве військову мету "визволення" Донбасу, що декларується росією".
При цьому там зазначають, що останніми тижнями росія зміцнила оборонні укріплення у центральній частині Запорізької області на півдні України, особливо між містами Василівка та Оріхів. І що росія зберігає "великі сили" у цьому секторі.
Доповнення
Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що Україна планує масштабний контрнаступ вже цієї весни, найзапекліші бої очікуються в березні.