Оккупанты обеспокоены возможностью украинских наступательных действий в двух направлениях - британская разведка

Цитата

"То, как россия работает над улучшением обороны, свидетельствует о том, что командование, скорее всего, озабочено возможностью крупных украинских наступательных действий в двух направлениях: либо на севере Луганской области, либо на Запорожье, - указывают в МО Британии. - Решить, какой из этих угроз противодействовать прежде всего, вероятно, является одной из центральных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию".

Детали

По оценкам МО Британии, "большой украинский прорыв на Запорожье серьезно подорвет жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего ростовскую область россии и Крым; украинский успех в Луганской области еще больше подорвет военную цель "освобождения" Донбасса".

При этом отмечают, что в последние недели россия укрепила оборонные укрепления в центральной части Запорожской области на юге Украины, особенно между городами Васильевка и Орехов. И что россия сохраняет "большие силы" в этом секторе.

Дополнение

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует масштабное контрнаступление уже этой весной, самые ожесточенные бои ожидаются в марте.