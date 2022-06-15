Окупанти захопили головний корпус Херсонського державного університету

Деталі

Дедалі більше людей відмовляються співпрацювати із місцевими колоборантами, а окупанти продовжують захоплювати держустанови, серед них – головний корпус Херсонського державного університету.

Критична ситуація в рашистів і з набором інших працівників, наприклад, поліцейських.

Минулої доби жителі області повідомляли про численні вибухи та обстріли, зокрема, критична ситуація на всій території Бериславського та деяких населених пунктах Каховського районів.

Знову підтверджено інформацію про замінування берегів річки Інгулець, мостів, полів.

Доповнення

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань у своєму Facebook повідомив, що у Новій Каховці сталася пожежа на складі ворожих боєприпасів.