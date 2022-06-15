Оккупанты захватили главный корпус Херсонского государственного университета
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Российские оккупанты захватили главный корпус Херсонского государственного университета. Как сообщили в сводке ОВА, рашисты также заминировали берега реки Ингулец, мосты и поля, передает УНН.
Детали
Все больше людей отказываются сотрудничать с местными коллаборантами, а оккупанты продолжают захватывать госучреждения, среди них – главный корпус Херсонского государственного университета.
Критическая ситуация у рашистов и с набором других работников, например, полицейских.
Вчера жители области сообщали о многочисленных взрывах и обстрелах, в частности, критическая ситуация на всей территории Бериславского и некоторых населенных пунктах Каховского районов.
Вновь подтверждена информация о заминировании берегов реки Ингулец, мостов, полей.
Дополнение
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в своем Facebook сообщил, что в Новой Каховке произошел пожар на складе вражеских боеприпасов.