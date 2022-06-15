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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Оккупанты захватили главный корпус Херсонского государственного университета

Оккупанты захватили главный корпус Херсонского государственного университета

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Российские оккупанты захватили главный корпус Херсонского государственного университета. Как сообщили в сводке ОВА, рашисты также заминировали берега реки Ингулец, мосты и поля, передает УНН.

Детали

Все больше людей отказываются сотрудничать с местными коллаборантами, а оккупанты продолжают захватывать госучреждения, среди них – главный корпус Херсонского государственного университета.

Критическая ситуация у рашистов и с набором других работников, например, полицейских.

Вчера жители области сообщали о многочисленных взрывах и обстрелах, в частности, критическая ситуация на всей территории Бериславского и некоторых населенных пунктах Каховского районов.

Вновь подтверждена информация о заминировании берегов реки Ингулец, мостов, полей.

Дополнение

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в своем Facebook сообщил, что в Новой Каховке произошел пожар на складе вражеских боеприпасов.

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