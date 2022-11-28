Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС працівникам, які відмовилися підписувати контракти з "росатомом"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Відсьогодні російські окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з «росатомом». Про це повідомляє Генеральний Штаб Збройних Сил України, передає УНН.
Цитата
«За наявною інформацією, з сьогоднішнього дня окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з «росатомом», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують тиск на працівників Запорізької АЕС.
За словами директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, переговори з Києвом та москвою щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС продовжуються, але тим часом директор попередив про можливі наслідки.