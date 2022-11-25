Росіяни продовжують тиск на працівників ЗАЕС – Генштаб

Цитата

«В населеному пункті Чаплинка Херсонської області загарбники шукають родичів військовослужбовців-учасників АТО/ООС та працівників силових структур», - йдеться в повідомленні.

Крім того, триває пошук залишених житлових будинків для розквартирування особового складу підрозділів російських окупаційних військ», - йдеться в повідомленні.

«Противник продовжує тиск на працівників Запорізької АЕС. За наявною інформацією, окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускають до робочих місць», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, у Сімферополі окупаційна влада проводить заходи інформування населення про дії у разі повітряної тривоги, а також хімічної та бактеріологічної небезпеки.

Доповнення

За словами директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, переговори з Києвом та Москвою щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС продовжуються, але тим часом директор попередив про можливі наслідки.