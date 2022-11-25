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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32435 перегляди

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Росіяни продовжують тиск на працівників ЗАЕС – Генштаб

Росіяни продовжують тиск на працівників ЗАЕС – Генштаб

Київ • УНН

 • 1739334 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Російські окупанти продовжують тиск на працівників Запорізької АЕС. Окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускають до робочих місць. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«В населеному пункті Чаплинка Херсонської області загарбники шукають родичів військовослужбовців-учасників АТО/ООС та працівників силових структур», - йдеться в повідомленні.

Крім того, триває пошук залишених житлових будинків для розквартирування особового складу підрозділів російських окупаційних військ», - йдеться в повідомленні.

«Противник продовжує тиск на працівників Запорізької АЕС. За наявною інформацією, окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускають до робочих місць», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, у Сімферополі окупаційна влада проводить заходи інформування населення про дії у разі повітряної тривоги, а також хімічної та бактеріологічної небезпеки.

Доповнення

За словами директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, переговори з Києвом та Москвою щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС продовжуються, але тим часом директор попередив про можливі наслідки.

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