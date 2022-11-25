Росіяни продовжують тиск на працівників ЗАЕС – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Російські окупанти продовжують тиск на працівників Запорізької АЕС. Окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускають до робочих місць. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«В населеному пункті Чаплинка Херсонської області загарбники шукають родичів військовослужбовців-учасників АТО/ООС та працівників силових структур», - йдеться в повідомленні.
Крім того, триває пошук залишених житлових будинків для розквартирування особового складу підрозділів російських окупаційних військ», - йдеться в повідомленні.
«Противник продовжує тиск на працівників Запорізької АЕС. За наявною інформацією, окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускають до робочих місць», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, у Сімферополі окупаційна влада проводить заходи інформування населення про дії у разі повітряної тривоги, а також хімічної та бактеріологічної небезпеки.
Доповнення
За словами директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, переговори з Києвом та Москвою щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС продовжуються, але тим часом директор попередив про можливі наслідки.