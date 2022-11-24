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МАГАТЕ: переговори Києва та Москви щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС продовжуються

МАГАТЕ: переговори Києва та Москви щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС продовжуються

Київ • УНН

 • 811982 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. За словами директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, переговори з Києвом та Москвою щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС продовжуються, але тим часом директор попередив про можливі наслідки. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Цитата

"Ми не можемо продовжувати розраховувати на удачу, щоб уникнути ядерної аварії", - заявив CNN у середу генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

Деталі

Гроссі сказав, що переговори "просуваються вперед", але "це зона активних бойових дій, тому досягти узгоджених параметрів не так просто".

Директор МАГАТЕ сказав, що раніше у середу він зустрічався з російською делегацією в Туреччині, а у вівторок розмовляв із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Я проводжу консультації з обома. Я не згоден з оцінкою, що ми не досягли жодного прогресу, я думаю, що так, - сказав Гроссі. - Звичайно, йдеться про щось дуже складне. Це війна. Це справжня війна, і зона захисту, яку я пропоную, знаходиться саме на лінії фронту, лінії дотику обох противників".

"Але я вірю, що ми рухаємося вперед, і я сподіваюся, що такі травмуючі епізоди, як ті, що сталися минулими вихідними, можуть парадоксально допомогти нам рухатися вперед у тому сенсі, що люди повинні усвідомити, що ми не можемо продовжувати розраховувати. на удачу, щоб уникнути ядерної аварії", - додав він.

Коли його запитали, хто "грає з вогнем", після потужних вибухів, що потрясли атомну електростанцію в суботу та неділю, Гроссі сказав, що "нам дуже важко визначити зсередини станції, хто це робить", додавши: "До речі, наша головна мета - зупинити це, а не вплутуватися в гру атрибуції".

Додамо

Пізніше у середу ЗАЕС "знову втратила доступ до зовнішньої електрики" і натомість перейшла на свої аварійні дизель-генератори для отримання енергії, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій, йдеться у заяві МАГАТЕ.

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