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МАГАТЭ: переговоры Киева и Москвы по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС продолжаются

МАГАТЭ: переговоры Киева и Москвы по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС продолжаются

Киев • УНН

 • 811978 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. По словам директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, переговоры с Киевом и Москвой по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, но тем временем директор предупредил о возможных последствиях. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Цитата

"Мы не можем продолжать рассчитывать на удачу во избежание ядерной аварии", - заявил CNN в среду генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Детали

Гросси сказал, что переговоры "продвигаются вперед", но "это зона активных боевых действий, поэтому добиться согласованных параметров не так просто".

Директор МАГАТЭ сказал, что ранее в среду он встречался с российской делегацией в Турции, а во вторник разговаривал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Я провожу консультации с обоими. Я не согласен с оценкой, что мы не достигли ни одного прогресса, я думаю, что да, - сказал Гросси. - Конечно, речь идет о чем-то очень сложном. Это война. Это настоящая война, и зона защиты, которую я предлагаю, находится именно на линии фронта, линии соприкосновения обоих противников".

"Но я верю, что мы двигаемся вперед, и я надеюсь, что такие травмирующие эпизоды, как случившиеся в минувшие выходные, могут парадоксально помочь нам двигаться вперед в том смысле, что люди должны осознать, что мы не можем продолжать рассчитывать на удачу, чтобы избежать ядерной аварии", - добавил он.

Когда его спросили, кто "играет с огнем", после мощных взрывов, потрясших атомную электростанцию ​​в субботу и воскресенье, Гросси сказал, что "нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает", добавив: "Кстати, наша главная цель – остановить это, а не ввязываться в игру атрибуции".

Добавим

Позже в среду ЗАЭС "опять потеряла доступ к внешнему электричеству" и перешла на свои аварийные дизель-генераторы для получения энергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций, говорится в заявлении МАГАТЭ.

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