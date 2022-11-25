Россияне продолжают давление на работников ЗАЭС – Генштаб

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«В населенном пункте Чаплинка Херсонской области захватчики ищут родственников военнослужащих-участников АТО/ООС и работников силовых структур», - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается поиск покинутых жилых домов для расквартирования личного состава подразделений российских оккупационных войск», – говорится в сообщении.

«Противник продолжает давление на работников Запорожской АЭС. По имеющейся информации, отдельные работники, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями, не допускают к рабочим местам», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Симферополе оккупационные власти проводят мероприятия информирования населения о действиях в случае воздушной тревоги, а также химической и бактериологической опасности.

Дополнение

По словам директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, переговоры с Киевом и Москвой по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, но между тем директор предупредил о возможных последствиях.