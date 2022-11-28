Оккупанты запретили вход на ЗАЭС работникам, отказавшимся подписывать контракты с "росатомом"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. С сегодняшнего дня российские оккупанты запретили вход на территорию Запорожской АЭС работникам станции, отказавшимся подписывать контракты с «росатомом». Об этом сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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«По имеющейся информации, с сегодняшнего дня оккупанты запретили вход на территорию Запорожской АЭС работникам станции, отказавшимся подписывать контракты с «росатомом», - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают давление на работников Запорожской АЭС.
По словам директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, переговоры с Киевом и москвой по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, но между тем директор предупредил о возможных последствиях.