Оккупанты запретили вход на ЗАЭС работникам, отказавшимся подписывать контракты с "росатомом"

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«По имеющейся информации, с сегодняшнего дня оккупанты запретили вход на территорию Запорожской АЭС работникам станции, отказавшимся подписывать контракты с «росатомом», - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают давление на работников Запорожской АЭС.

По словам директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, переговоры с Киевом и москвой по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, но между тем директор предупредил о возможных последствиях.