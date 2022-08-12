Окупанти за добу вбили 7 мирних жителів Донеччини, ще 14 поранені

Цитата

“За 11 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 в Кураховому, 1 у Мар'їнці та 1 в Авдіївці. Ще 14 людей отримали поранення”, – написав він у Telegram.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Окупанти за 10 серпня окупанти вбили 11 мирних жителів Донеччини, ще 8 людей отримали поранення.