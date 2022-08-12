Оккупанты за сутки убили 7 мирных жителей Донецкой области, еще 14 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки убили 7 мирных жителей Донецкой области. Еще 14 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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“За 11 августа россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области: 3 в Бахмуте, 2 в Курахово, 1 в Марьинке и 1 в Авдеевке. Еще 14 человек получили ранения”, – написал он в Telegram.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Оккупанты за 10 августа оккупанты убили 11 мирных жителей Донецкой области, еще 8 человек получили ранения.