Оккупанты за сутки убили 7 мирных жителей Донецкой области, еще 14 ранены

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“За 11 августа россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области: 3 в Бахмуте, 2 в Курахово, 1 в Марьинке и 1 в Авдеевке. Еще 14 человек получили ранения”, – написал он в Telegram.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Оккупанты за 10 августа оккупанты убили 11 мирных жителей Донецкой области, еще 8 человек получили ранения.