Окупанти за добу 44 рази обстріляли Херсонщину: дві людини загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Минулої доби російські окупанти 44 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 188 снарядів. По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, дві людини загинуло, передає УНН.
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“За минулу добу противник здійснив – 44 обстріли, випустивши 188 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію загинули 2 людини, 17 - дістали поранення”, – ідеться в повідомленні Прокудіна у Telegram.
Доповнення
Минулої доби окупанти стріляли по прибережним територіям і центральній частині Херсона. Вогонь по місту вели з підтоплених внаслідок підриву ГЕС територій, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.