Оккупанты за сутки 44 раза обстреляли Херсонскую область: два человека погибли

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“За прошедшие сутки противник совершил – 44 обстрела, выпустив 188 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 25 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии погибли 2 человека, 17 - получили ранения”, – говорится в сообщении Прокудина в Telegram.

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За прошедшие сутки оккупанты стреляли по прибрежным территориям и центральной части Херсона. Огонь по городу вели с подтопленных в результате подрыва ГЭС территорий, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.