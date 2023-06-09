Оккупанты за сутки 44 раза обстреляли Херсонскую область: два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 44 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 188 снарядов. По городу Херсон враг выпустил 25 снарядов. Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, два человека погибло, передает УНН.
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“За прошедшие сутки противник совершил – 44 обстрела, выпустив 188 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 25 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии погибли 2 человека, 17 - получили ранения”, – говорится в сообщении Прокудина в Telegram.
Дополнение
За прошедшие сутки оккупанты стреляли по прибрежным территориям и центральной части Херсона. Огонь по городу вели с подтопленных в результате подрыва ГЭС территорий, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.