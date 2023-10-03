Окупанти вночі накрили вогнем Чорнобаївку, є влучання - Херсонська ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Окупанти вдарили вночі масовано обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Обійшлося без жертв, але є пошкодження. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.
Деталі
З 1:30 і до третьої ранку гатили по житлових районах. По селу прийшлося 9 «прильотів».
Внаслідок обстрілу пошкоджено житло людей, освітні заклади, адмінбудівлі.
За даними адміністрації, обійшлося без жертв.
Доповнення
Російські війська сьогодні близько опівдня вкотре обстріляли Херсон, у передмісті може бути поранена людина.
Нагадаємо
Російські окупанти минулої доби 80 разів обстріляли територію Херсонської області, унаслідок чого двоє людей загинуло та ще семеро було травмовано.