Оккупанты ночью накрыли огнем Чернобаевку, есть попадания - Херсонская ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Оккупанты ударили ночью массированно обстреляли Чернобаевку на Херсонщине. Обошлось без жертв, но есть повреждения. Об этом сообщает Херсонская ОВА, пишет УНН.
Детали
С 1:30 и до трех утра били по жилым районам. По селу пришлось 9 «прилетов».
В результате обстрелов повреждены жилье людей, образовательные учреждения, админздания.
По данным администрации, обошлось без жертв.
Дополнение
Российские войска сегодня около полудня в очередной раз обстреляли Херсон, в пригороде может быть ранен человек.
Напомним
Российские оккупанты за прошедшие сутки 80 раз обстреляли территорию Херсонской области, в результате чего два человека погибли и еще семеро были травмированы.