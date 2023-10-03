По Херсону знову вдарила армія рф, у передмісті ймовірно є поранений - МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні близько опівдня вкотре обстріляли Херсон, у передмісті може бути поранена людина, повідомив у вівторок голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Близько опівдня російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по Дніпровському району Херсона. Пошкоджені приватні будинки. Внаслідок недавнього ворожого обстрілу передмістя Херсона, ймовірно, поранена людина", - зазначив Мрочко у Telegram.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо
росіяни вранці обстріляли житлові квартали у середмісті Херсона.