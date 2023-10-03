По Херсону снова ударила армия рф, в пригороде вероятно есть раненый - ГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Российские войска сегодня в полдень в очередной раз обстреляли Херсон, в пригороде может быть ранен человек, сообщил во вторник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
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"Около полудня российские оккупационные войска с временно оккупированного левого берега ударили по Днепровскому району Херсона. Повреждены частные дома. В результате недавнего вражеского обстрела пригорода Херсона, вероятно, ранен человек", - отметил Мрочко в Telegram.
Информация уточняется.
Напомним
россияне утром обстреляли жилые кварталы в центре Херсона.