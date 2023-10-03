росіяни вранці обстріляли житлові квартали у середмісті Херсона - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Житлові квартали у середмісті Херсона сьогодні вранці зазнали обстрілу російських військ, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Черговий день для Херсона, який розпочався з російських обстрілів. Близько 6:00 під вогнем опинилися житлові квартали у середмісті. Внаслідок цих ворожих ударів люди не постраждали", - написав Прокудін у Telegram.
З його слів, пошкоджено оселі херсонців, автівки та бутики.
Доповнення
Як повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, "уночі противник здійснив артилерійські обстріли Корабельного та Суворовського районів міста Херсона".