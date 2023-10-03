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россияне утром обстреляли жилые кварталы в центре Херсона - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Жилые кварталы в центре Херсона сегодня утром подверглись обстрелу российских войск, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Цитата

"Очередной день для Херсона, который начался с российских обстрелов. Около 6:00 под огнем оказались жилые кварталы в центре города. В результате этих вражеских ударов люди не пострадали", - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, повреждены дома херсонцев, машины и бутики.

Дополнение

Как сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, "ночью противник совершил артиллерийские обстрелы Корабельного и Суворовского районов города Херсона".

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