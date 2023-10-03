россияне утром обстреляли жилые кварталы в центре Херсона - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Жилые кварталы в центре Херсона сегодня утром подверглись обстрелу российских войск, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"Очередной день для Херсона, который начался с российских обстрелов. Около 6:00 под огнем оказались жилые кварталы в центре города. В результате этих вражеских ударов люди не пострадали", - написал Прокудин в Telegram.
По его словам, повреждены дома херсонцев, машины и бутики.
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Как сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, "ночью противник совершил артиллерийские обстрелы Корабельного и Суворовского районов города Херсона".