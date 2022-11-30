Окупанти випустили по прикордонню Сумської області понад 100 снарядів та мін

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29413 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 62882 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 99923 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 150116 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 174778 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 353342 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 221869 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193949 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 333858 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459188 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.7 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

Віталій Кличко задекларував понад 1,2 млн грн зарплати та білий рояль

31 березня, 17:27 • 25233 перегляди

Wall Street Journal: Волц організував багато делікатних розмов у Signal, зокрема - на тему війни рф проти України

31 березня, 17:41 • 18507 перегляди

За цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів: Кравченко повідомив, що податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн

31 березня, 17:45 • 24521 перегляди

У центрі Києва, на перехресті з вулицею Прорізною, з'явиться наземний перехід

31 березня, 17:56 • 26651 перегляди

Під час окупації Бучі загинуло 381 людина - Лубінець

31 березня, 18:09 • 23917 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 353346 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 333860 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 550303 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 680416 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 699614 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 78772 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 115833 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 200784 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 226718 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 219728 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Окупанти випустили по прикордонню Сумської області понад 100 снарядів та мін

Окупанти випустили по прикордонню Сумської області понад 100 снарядів та мін

Київ • УНН

 • 820709 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні, 30 листопада, російські військові випустили по прикордонню Сумської області 110 снарядів та мін. У Білопільській громаді загинув 15-річний хлопець. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram, передає УНН.

Деталі

Через ворожі обстріли постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманьська громади. Зокрема:

▪️ По Краснопільській громаді ворог випустив 10 снарядів із САУ. Ніхто не постраждав.

▪️ Білопільська громада: росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (35 “прильотів”) міську лікарню. Загинув 15-річний хлопець.

“Дитина під час обстрілу не встигла кілька метрів добігти додому в укриття”, — наголосив Живицький.

Пошкоджено 4 відділення лікарні. Є руйнування перекриттів, даху. Посічені уламками 5 автівок, які були припарковані біля лікарні. Також пошкоджені 9 прилеглих будинків, електро та газові мережі.

Ще по одному з прикордонних сіл громади вівся мінометний обстріл з території росії. Було 15 “прильотів”. Без руйнувань.

▪️ Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії, САУ. Було загалом 18 “прильотів”. Без наслідків.

▪️ Есманьську громаду за день обстріляли чотири рази. О 11.30 був мінометний обстріл (20 “приходів” 120 мм калібру). Внаслідок чого пошкоджено 9 приватних житлових будинків та дитячий садок.

Після 12:30 росіяни знову вдарили по прикордонню із артилерії (6 “прильотів”).

“І вже ближче до 17:00 ще 6 мін розірвалося на нашій території. У цих випадках — без пошкоджень”, — зазначив голова ОВА.

Нагадаємо

Окупаційні війська рф 29 листопада ввечері та 30 листопада вранці обстріляли щонайменше три громади Сумської області. Ворог гатив зі ствольної артилерії та самохідної артилерійської установки (САУ).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$83,096.40
Золото
$3,173.20
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04