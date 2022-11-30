Окупанти випустили по прикордонню Сумської області понад 100 снарядів та мін
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні, 30 листопада, російські військові випустили по прикордонню Сумської області 110 снарядів та мін. У Білопільській громаді загинув 15-річний хлопець. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram, передає УНН.
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Через ворожі обстріли постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманьська громади. Зокрема:
▪️ По Краснопільській громаді ворог випустив 10 снарядів із САУ. Ніхто не постраждав.
▪️ Білопільська громада: росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (35 “прильотів”) міську лікарню. Загинув 15-річний хлопець.
“Дитина під час обстрілу не встигла кілька метрів добігти додому в укриття”, — наголосив Живицький.
Пошкоджено 4 відділення лікарні. Є руйнування перекриттів, даху. Посічені уламками 5 автівок, які були припарковані біля лікарні. Також пошкоджені 9 прилеглих будинків, електро та газові мережі.
Ще по одному з прикордонних сіл громади вівся мінометний обстріл з території росії. Було 15 “прильотів”. Без руйнувань.
▪️ Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії, САУ. Було загалом 18 “прильотів”. Без наслідків.
▪️ Есманьську громаду за день обстріляли чотири рази. О 11.30 був мінометний обстріл (20 “приходів” 120 мм калібру). Внаслідок чого пошкоджено 9 приватних житлових будинків та дитячий садок.
Після 12:30 росіяни знову вдарили по прикордонню із артилерії (6 “прильотів”).
“І вже ближче до 17:00 ще 6 мін розірвалося на нашій території. У цих випадках — без пошкоджень”, — зазначив голова ОВА.
Нагадаємо
Окупаційні війська рф 29 листопада ввечері та 30 листопада вранці обстріляли щонайменше три громади Сумської області. Ворог гатив зі ствольної артилерії та самохідної артилерійської установки (САУ).