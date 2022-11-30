Оккупанты выпустили по пограничье Сумской области более 100 снарядов и мин
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня, 30 ноября, российские военные выпустили по пограничье Сумской области 110 снарядов и мин. В Белопольском обществе погиб 15-летний парень. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram, передает УНН.
Детали
Из-за вражеских обстрелов пострадали Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская и Эсманьская общины. В частности:
▪️ По Краснопольской общине враг выпустил 10 снарядов из САУ. Никто не пострадал.
▪️ Белопольская община: россияне обстреляли из ствольной артиллерии (35 “прилетов”) городскую больницу. Погиб 15-летний парень.
“Ребенок во время обстрела не успел несколько метров добежать домой в укрытие”, — подчеркнул Живицкий.
Повреждены 4 отделения больницы. Есть разрушение перекрытий, крыши. Иссеченные обломками 5 автомобилей, которые были припаркованы возле больницы. Также повреждены 9 близлежащих домов, электро и газовые сети.
Еще по одному из пограничных сел общины велся минометный обстрел с территории россии. Было 15 “прилетов”. Без разрушений.
▪️ Середино-Будскую общину россияне обстреляли из минометов, ствольной артиллерии, САУ. Было в общей сложности 18 “прилетов”. Без последствий.
▪️ Эсманьскую общину за день обстреляли четыре раза. О 11.30 был минометный обстрел (20 “приходов”120 мм калибра). В результате повреждено 9 частных жилых домов и детский сад.
После 12:30 россияне снова ударили по пограничной с артиллерии (6 “прилетов”).
“И уже ближе к 17:00 еще 6 мин разорвалось на нашей территории. В этих случаях — без повреждений”, — отметил председатель ОВА.
Напомним
Оккупационные войска рф 29 ноября вечером и 30 ноября утром обстреляли по меньшей мере три общины Сумской области. Враг бил из ствольной артиллерии и самоходной артиллерийской установки (САУ).