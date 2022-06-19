ОВА: окупанти відкрили мінометний вогонь по Сумах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Окупанти 19 червня з мінометів обстріляли Суми. Як розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, зафіксували три “прильоти” по місту. Обійшлося без жертв, передає УНН.
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“Середино-Будська громада сьогодні і вдень була під ворожими обстрілами. Пообіді росіяни відкрили мінометний вогонь, 10 прильотів по території громади, 3 з яких по території самого міста. За попередніми даними жертв немає, інформація про руйнування уточнюється”, — зазначив він.
Доповнення
Окупанти з мінометів обстріляли житлові квартали міста Середина-Буда Сумської області. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків мирних жителів та господарчі споруди. Один будинок було зруйновано внаслідок пожежі після влучання ворожого боєприпасу.