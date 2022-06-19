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13:44 • 44089 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 79600 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 64932 просмотра

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12:52 • 44278 просмотра

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ОВА: оккупанты открыли минометный огонь по Сумам

ОВА: оккупанты открыли минометный огонь по Сумам

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Оккупанты 19 июня из минометов обстреляли Сумы. Как рассказал председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, зафиксировали три “прилета” по городу. Обошлось без жертв, передает УНН.

Цитата

“Средино-Будская община сегодня и днем ​​была под вражескими обстрелами. После обеда россияне открыли минометный огонь, 10 прилетов по территории общины, 3 из которых по территории самого города. По предварительным данным жертв нет, информация о разрушении уточняется”, — отметил он.

Дополнение 

Оккупанты из минометов обстреляли жилые кварталы города Середина-Буда Сумской области. Повреждены не менее 10 частных домов мирных жителей и сооружения. Один дом был разрушен в результате пожара после попадания вражеского боеприпаса.

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