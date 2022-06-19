ОВА: оккупанты открыли минометный огонь по Сумам
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Оккупанты 19 июня из минометов обстреляли Сумы. Как рассказал председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, зафиксировали три “прилета” по городу. Обошлось без жертв, передает УНН.
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“Средино-Будская община сегодня и днем была под вражескими обстрелами. После обеда россияне открыли минометный огонь, 10 прилетов по территории общины, 3 из которых по территории самого города. По предварительным данным жертв нет, информация о разрушении уточняется”, — отметил он.
Дополнение
Оккупанты из минометов обстреляли жилые кварталы города Середина-Буда Сумской области. Повреждены не менее 10 частных домов мирных жителей и сооружения. Один дом был разрушен в результате пожара после попадания вражеского боеприпаса.