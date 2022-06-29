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Окупанти вдарили по шести громадах Миколаївщини

Окупанти вдарили по шести громадах Миколаївщини

Київ • УНН

 • 78870 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Станом на 8:00 ранку відомо, що російські окупанти вдарили по шести територіальних громадах у Миколаївській області. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, пише УНН.

Деталі

Зокрема, вранці, 29 червня, у Баштанському районі, близько 5:30 обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були переважно по дорогах населених пунктів.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Миколаївському районі, протягом останньої доби, внаслідок обстрілів Шевченківської та Галицинівської громад виникло загоряння полів з врожаєм.

Учора, 28 червня, у другій половині дня внаслідок обстрілу селища Святомиколаївка Мішково-Погорілівської громади виникла пожежа житлового будинку. Потерпілих немає.

Після ворожих обстрілів ввечері, 28 червня, у селі Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської громади зайнявся зерновий склад та житловий будинок.

Вранці, 29 червня, обстрілів зазнало місто Очаків Очаківської громади. За попередньою інформацією, потерпілих немає.

Також вранці, 29 червня, після обстрілу села Шевченкове Шевченківської громади загорівся пустий зерновий склад.

Доповнення

Окупанти вдарили по Миколаєву, влучення було у багатоповерхівку. Через ворожий обстріл кількість жертв зросла до трьох, ще 5 людей поранені.

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