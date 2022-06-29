Оккупанты ударили по шести громадам Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. По состоянию на 8:00 утра известно, что российские оккупанты ударили по шести территориальным громадам в Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
В частности, утром, 29 июня, в Баштанском районе, около 5:30 обстрелов подверглась Широковская громада. Попадания были преимущественно по дорогам населенных пунктов.
Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
В Николаевском районе, в течение последних суток, в результате обстрелов Шевченковской и Галицыновской громад возникло возгорание полей с урожаем.
Вчера, 28 июня, во второй половине дня в результате обстрела поселка Святониколаевка Мишково-Погореловской громады возник пожар жилого дома. Потерпевших нет.
После вражеских обстрелов вечером, 28 июня, в селе Мишково-Погорелово Мишково-Погореловской громады занялся склад и жилой дом.
Утром, 29 июня, обстрелы потерпели город Очаков Очаковской громады. По предварительной информации, потерпевших нет.
Также утром, 29 июня, после обстрела села Шевченково Шевченковской громады загорелся пустой зерновой склад.
Дополнение
Оккупанты ударили по Николаеву, попадание было в многоэтажку. Из-за вражеских обстрелов количество жертв возросло до трех, еще 5 человек ранены.