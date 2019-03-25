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Окупанти в ОРДЛО посилюють систему зв’язку — розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ посилює систему управління та зв’язку з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Про це під час щоденного брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.

Окупанти в ОРДЛО посилюють систему зв’язку — розвідка

Зокрема, на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей завершується розгортання радіорелейних ліній рівня корпус-бригада (полк) на базі завезених з території РФ новітніх зразків багатоцільових мобільних комплексів звʼязку російського виробництва.

За даними розвідки, протягом 21-23 березня з використанням елементів удосконаленої системи управління та звʼязку противника на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей проведені тренування з досягнення гарантованого доведення сигналів оповіщення Південного військового округу ЗС РФ.

Нагадаємо, за даними розвідки, окупанти на Донбасі намагаються вербувати осіб на військову службу. 

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