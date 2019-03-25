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Оккупанты в ОРДЛО усиливают систему связи - разведка

Киев • УНН

 • 7793 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ усиливает систему управления и связи соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута, передает УНН.

Оккупанты в ОРДЛО усиливают систему связи - разведка

В частности, на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей завершается развертывание радиорелейных линий уровня корпус-бригада (полк) на базе завезенных с территории РФ новейших образцов многоцелевых мобильных комплексов связи российского производства.

По данным разведки, в течение 21-23 марта с использованием элементов усовершенствованной системы управления и связи противника на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей проведены тренировки по достижению гарантированного доведения сигналов оповещения Южного военного округа ВС РФ.

Напомним, по данным разведки, немцы на Донбассе пытаются вербовать лиц на военную службу.

Украинские Национальные Новости

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