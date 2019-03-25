Оккупанты в ОРДЛО усиливают систему связи - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ усиливает систему управления и связи соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута, передает УНН.
В частности, на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей завершается развертывание радиорелейных линий уровня корпус-бригада (полк) на базе завезенных с территории РФ новейших образцов многоцелевых мобильных комплексов связи российского производства.
По данным разведки, в течение 21-23 марта с использованием элементов усовершенствованной системы управления и связи противника на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей проведены тренировки по достижению гарантированного доведения сигналов оповещения Южного военного округа ВС РФ.
Напомним, по данным разведки, немцы на Донбассе пытаются вербовать лиц на военную службу.