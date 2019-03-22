В ОРДЛО окупанти намагаються вербувати осіб на військову службу – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування зобов’язує громадян України та інших країн при в’їзді на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей проходити співбесіди з представниками так званих “республіканських органів державної безпеки”. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.
Так, за інформацією розвідки, російське окупаційне командування продовжує вживати заходи з метою підвищення рівня укомплектованості з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.
"Громадян України та інших країн при в’їзді на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей зобов’язують проходити співбесіди з представниками так званих “республіканських органів державної безпеки”, під час яких останні шляхом обіцянок та шантажу намагаються вербувати осіб на військову службу у складі російсько-окупаційних військ", - сказав Праута.
Також, за його словами, окупаційні адміністрації, одночасно з проведенням заходів примусового призову на військову службу, збільшили інтенсивність агітаційно-пропагандистської роботи.
"Зокрема, місцеві оператори мобільного зв’язку розсилають на телефони жителів тимчасово окупованої території у Донецькій і Луганській областях спеціальні повідомлення агітаційного характеру щодо вступу на контрактну службу", - розповів Праута.
Нагадаємо, з початку поточної доби станом на 12:00 на Луганському напрямку зафіксовано три ворожих обстріли, внаслідок яких було поранено одного українського військового.