В ОРДЛО окупанти намагаються вербувати осіб на військову службу – розвідка

Так, за інформацією розвідки, російське окупаційне командування продовжує вживати заходи з метою підвищення рівня укомплектованості з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.



"Громадян України та інших країн при в’їзді на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей зобов’язують проходити співбесіди з представниками так званих “республіканських органів державної безпеки”, під час яких останні шляхом обіцянок та шантажу намагаються вербувати осіб на військову службу у складі російсько-окупаційних військ", - сказав Праута.



Також, за його словами, окупаційні адміністрації, одночасно з проведенням заходів примусового призову на військову службу, збільшили інтенсивність агітаційно-пропагандистської роботи.



"Зокрема, місцеві оператори мобільного зв’язку розсилають на телефони жителів тимчасово окупованої території у Донецькій і Луганській областях спеціальні повідомлення агітаційного характеру щодо вступу на контрактну службу", - розповів Праута.



Нагадаємо, з початку поточної доби станом на 12:00 на Луганському напрямку зафіксовано три ворожих обстріли, внаслідок яких було поранено одного українського військового.