В ОРДЛО оккупанты пытаются вербовать лиц на военную службу - разведка

Так, по информации разведки, российское оккупационное командование продолжает принимать меры с целью повышения уровня укомплектованности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.



"Граждан Украины и других стран при въезде на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей обязывают проходить собеседования с представителями так называемых "республиканских органов государственной безопасности", во время которых последние путем обещаний и шантажа пытаются вербовать лиц на военную службу в составе российско-оккупационных войск", - сказал Праута.



Также, по его словам, оккупационные администрации, с проведением мер принудительного призыва на военную службу, увеличили интенсивность агитационно-пропагандистской работы.



"В частности, местные операторы мобильной связи рассылают на телефоны жителей временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях специальные сообщения агитационного характера по вступлению на контрактную службу", - рассказал Праута.



Напомним, с начала текущих суток по состоянию на 12:00 на Луганском направлении зафиксировано три вражеских обстрела, в результате которых было ранено один украинского военного.