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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти у Херсоні та Запорізькій області заборонили "прояви екстремізму" та дискредитацію органів російської влади

Окупанти у Херсоні та Запорізькій області заборонили "прояви екстремізму" та дискредитацію органів російської влади

Київ • УНН

 • 252971 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Призначені росією адміністрації в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей ухвалили закони, що забороняють "дискредитацію органів влади російської федерації" та розповсюдження "хибної інформації" про них, "заклики до екстремістських дій" та іншу протестну активність. Про це повідомила в п'ятницю російська служба ВВС, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, порушників указів, підписаних головами окупаційних адміністрацій Запорізької області Володимиром Сальдо та Херсона Євгеном Балицьким, можуть "видворити" з регіону протягом 24 годин за рішенням військового коменданта.

Адміністрація Сальдо опублікувала указ.

Як зазначається, Балицький свій указ лише цитує, але, судячи з усього, формулювання в них дуже схожі.

Нагадаємо

Раніше сьогодні депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що російські загарбники покинули будівлю ОДА.

За словами Хланя, серед окупантів та колаборантів панує паніка.

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