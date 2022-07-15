Окупанти у Херсоні та Запорізькій області заборонили "прояви екстремізму" та дискредитацію органів російської влади

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Як повідомляється, порушників указів, підписаних головами окупаційних адміністрацій Запорізької області Володимиром Сальдо та Херсона Євгеном Балицьким, можуть "видворити" з регіону протягом 24 годин за рішенням військового коменданта.

Адміністрація Сальдо опублікувала указ.

Як зазначається, Балицький свій указ лише цитує, але, судячи з усього, формулювання в них дуже схожі.

Нагадаємо

Раніше сьогодні депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що російські загарбники покинули будівлю ОДА.

За словами Хланя, серед окупантів та колаборантів панує паніка.