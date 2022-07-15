Оккупанты в Херсоне и Запорожской области запретили "проявления экстремизма" и дискредитацию органов российской власти

Детали

Как сообщается, нарушителей указов, подписанных главами оккупационных администраций Запорожской области Владимиром Сальдо и Херсона Евгением Балицким, могут "выдворить" из региона в течение 24 часов по решению военного коменданта.

Администрация Сальдо опубликовала указ.

Как отмечается, Балицкий свой указ только цитирует, но, судя по всему, формулировки в них очень похожи.

Напомним

Ранее сегодня Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что российские захватчики покинули здание ОГА.

По словам Хланя, среди оккупантов и коллаборантов господствует паника.