Оккупанты в Херсоне и Запорожской области запретили "проявления экстремизма" и дискредитацию органов российской власти
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Назначенные россией администрации в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей приняли законы, запрещающие "дискредитацию органов власти российской федерации" и распространение "ложной информации" о них, "призывы к экстремистским действиям" и другую протестную активность. Об этом сообщила в пятницу русская служба BBC, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, нарушителей указов, подписанных главами оккупационных администраций Запорожской области Владимиром Сальдо и Херсона Евгением Балицким, могут "выдворить" из региона в течение 24 часов по решению военного коменданта.
Администрация Сальдо опубликовала указ.
Как отмечается, Балицкий свой указ только цитирует, но, судя по всему, формулировки в них очень похожи.
Напомним
Ранее сегодня Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что российские захватчики покинули здание ОГА.
По словам Хланя, среди оккупантов и коллаборантов господствует паника.