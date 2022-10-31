Окупанти спровокували екологічну катастрофу на ЗАЕС – Енергоатом

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"Наслідки злочинної діяльності рашистів на Запорізькій АЕС призводять ще й до екологічної катастрофи. Вони нищать важливу екологічну складову роботи станції. Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, у результаті чого температура води впала до близько +13 градусів. Це призвело до масового вмирання риби у ставку", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, у ставку є два види риб – тепловодна терапія та азійський сом. Їх завезли близько 25 років тому. Риби виконували санітарну функцію: знищували зелені водорості й забезпечували чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни.

За сприятливих умов, коли температура взимку не опускалася нижче +18 градусів, риба розмножувалася. Як повідомили в "Енергоатомі", якщо температура води у ставку-охолоджувачі не підвищиться найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби.

Нагадаємо

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що розчарований повільним прогресом у створенні захисної зони довкола Запорізької АЕС.