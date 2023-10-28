Окупанти скидають пастки на позиції українських прикордонників: в МВС показали відео
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Під Авдіївкою російські військові скидають осколкові міни дистанційного мінування на позиції українських прикордонників. В телеграм-каналі МВС оприлюднено відео про виявлення і знешкодження ворожих об’єктів дистанційного мінування, передає УНН.
Цитата
«Ось такі пастки окупанти скидають вночі на позиції прикордонників під Авдіївкою. Осколкову міну дистанційного мінування вчасно виявили та знешкодили», - йдеться у дописі Міністерства внутрішніх справ України.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що російські окупанти готують штурмові загони з відмовників для подальших наступальних дій на сході України, зокрема на Авдіївку Донецької області.