Оккупанты сбрасывают ловушки на позиции украинских пограничников: в МВД показали видео
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Под Авдеевкой российские военные сбрасывают осколочные мины дистанционного минирования на позиции украинских пограничников. В телеграмм-канале МВД обнародовано видео об обнаружении и обезвреживании вражеских объектов дистанционного минирования, передает УНН.
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«Вот такие ловушки оккупанты сбрасывают ночью на позиции пограничников под Авдеевкой. Осколочную мину дистанционного минирования вовремя обнаружили и обезвредили», - говорится в заметке Министерства внутренних дел Украины.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что российские оккупанты готовят штурмовые отряды из отказников для дальнейших наступательных действий на востоке Украины, в частности на Авдеевку Донецкой области.