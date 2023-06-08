Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Донеччині: за добу відбулось 26 бойових зіткнень
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Донеччини. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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"Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої за кожен квадратний метр. Протягом цієї доби на зазначених ділянках фронту відбулось 26 бойових зіткнень", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне і Роздолівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку ворог намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Опитне. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат. В той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області.
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