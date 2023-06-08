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Оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Донецкой области: за сутки произошло 26 боевых столкновений

Киев • УНН

 • 217879 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Донецкой области. В течение суток состоялось 26 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Донецкой области: за сутки произошло 26 боевых столкновений

Цитата

"Противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои за каждый квадратный метр. В течение этих суток на указанных участках фронта состоялось 26 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

Детали

Так, на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекам’янское, Торское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Торецк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил неудачные попытки наступления неподалеку населенных пунктов Северное и Опытное. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Мар’инки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Временка Донецкой области.

Напомним

Заместитель министра обороны Анна Маляр показала видео, как россияне обстреливают затопленные районы Херсонщины.

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