Окупанти поцілили в будівлю будинку культури на Запоріжжі

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«Вночі ворог атакував наші мирні селища. Внаслідок влучання ракети, ймовірно С-300, в одному з сіл Запорізького району, пошкоджено будівлю будинку культури. За попередніми даними, люди не постраждали», - повідомив Старух.

Доповнення

17 листопада повідомлялося, що російські окупанти вночі завдали ракетний удар по Вільнянську Запорізької області, було відомо про 4 загиблих.