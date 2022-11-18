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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Окупанти поцілили в будівлю будинку культури на Запоріжжі

Окупанти поцілили в будівлю будинку культури на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 250028 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Російські окупанти атакували мирні селища у Запорізькій області. Внаслідок влучання ракети в одному з сіл пошкоджено будівлю будинку культури. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram, передає УНН.

Цитата

«Вночі ворог атакував наші мирні селища. Внаслідок влучання ракети, ймовірно С-300, в одному з сіл Запорізького району, пошкоджено будівлю будинку культури. За попередніми даними, люди не постраждали», - повідомив Старух.

Доповнення

17 листопада повідомлялося, що російські окупанти вночі завдали ракетний удар по Вільнянську Запорізької області, було відомо про 4 загиблих.

Українські Національні Новини

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