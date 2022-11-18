Оккупанты попали в здание дома культуры на Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Российские оккупанты атаковали мирные поселки в Запорожской области. В результате попадания ракеты в одном из сел повреждено здание дома культуры. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram, передает УНН.
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«Ночью враг атаковал наши мирные селения. В результате попадания ракеты, вероятно С-300, в одном из сел Запорожского района повреждено здание дома культуры. По предварительным данным, люди не пострадали», – сообщил Старух.
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17 ноября сообщалось, что российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Вольнянску Запорожской области, было известно о 4 погибших.