Оккупанты попали в здание дома культуры на Запорожье

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«Ночью враг атаковал наши мирные селения. В результате попадания ракеты, вероятно С-300, в одном из сел Запорожского района повреждено здание дома культуры. По предварительным данным, люди не пострадали», – сообщил Старух.

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17 ноября сообщалось, что российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Вольнянску Запорожской области, было известно о 4 погибших.