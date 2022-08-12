Окупанти поспішають до 24 серпня перетворити філармонію у Маріуполі на в'язницю - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Рашисти поспішають до 24 серпня перетворити камерну філармонію у Маріуполі на Донеччині на в’язницю. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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“Окупанти поспішають до 24 серпня і остаточно перетворюють камерну філармонію на в’язницю. Крім кліток, облаштовують спеціальний бункер / гараж для прийому автозаків, які будуть перевозити наших полонених Героїв”, – написав Андрющенко у своєму Telegram.
Деталі
Він додав, що цієї споруди не було до війни, вона будується виключно для однієї мети – “трибунал”. Її мають з’єднати спеціальним коридором з клітками та камерами.
Доповнення
Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що російські окупанти на 24 серпня готують у Маріуполі показовий "суд" над українськими військовополоненими.