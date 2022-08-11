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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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"Суд" над українськими військовополоненими окупанти запланували на 24 серпня – мер Маріуполя

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Російські окупанти на 24 серпня готують у Маріуполі показовий "суд" над українськими військовополоненими. Про це на брифінгу повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, передає УНН.

"Суд" над українськими військовополоненими окупанти запланували на 24 серпня – мер Маріуполя

Цитата

"У тюрмах, які окупанти створили навколо Маріуполя, знаходиться більше 10 тисяч людей. Серед них багато військових. 24 серпня, на День Незалежності, вони хочуть влаштувати показову судилище. Цьому є декілька причин. По-перше, через відсутність перемог російської федерації на фронті. Треба сьогодні щось показати. Вирішили показати перемогу над полоненими, що являється військовим злочином. Бо була домовленість і з Червоним хрестом, і з ООН, що ті військові, які вийшли і склали зброю, будуть їхати виключно в бік України. Тобто полоненого не мають права судити. По-друге, хочуть налякати наших військових, які зараз обороняють державу. Наразі ведеться активна підготовка до даного "шабашу", – повідомив Бойченко.

Нагадаємо

Ватажок "днр" деніс пушилін заявив, що перший "трибунал" над українськими військовими у Маріуполі організують до кінця літа.

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