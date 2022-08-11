"Суд" над украинскими военнопленными оккупанты запланировали на 24 августа – мэр Мариуполя

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"В тюрьмах, которые оккупанты создали вокруг Мариуполя, находится более 10 тысяч человек. Среди них много военных. 24 августа, в День Независимости, они хотят устроить показательное судилище. Этому есть несколько причин. Во-первых, из-за отсутствия побед российской федерации на фронте. Нужно сегодня что-то показать. Решили показать победу над пленными, что является военным преступлением. Потому что была договоренность и с Красным крестом, и с ООН, что вышедшие и сложившие оружие военные будут ехать исключительно в сторону Украины. То есть пленного не имеют права судить. Во-вторых, хотят напугать наших военных, которые сейчас обороняют государство. Сейчас ведется активная подготовка к данному "шабашу", – сообщил Бойченко.

Напомним

Главарь "днр" денис пушилин заявил, что первый "трибунал" над украинскими военными в Мариуполе организуют до конца лета.