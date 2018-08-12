Окупанти поновили рух осіб та транспорту вбік КПВВ "Чаплинка"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Окупанти повністю поновили рух осіб та транспортних засобів через КПВВ “Чаплинка” з боку тимчасово окупованого Криму. Про це УНН розповів речник Азово-Чорноморського Регіонального управління Держприкордонслужби Максим Сорока.
“За інформацією громадян, які перетинають адмінмежу з окупованим Кримом через КПВВ „Чаплинка“, окупанти повністю поновили рух осіб та транспортних засобів”, — повідомив. М.Сорока.
Нагадаємо, у неділю на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим виникли проблеми у роботі КПВВ “Каланчак”. При цьому оформлення пішоходів відбувалось за встановленим порядком.
Пізніше стало відомо, що Український КПВВ на кордоні з окупованим Кримом “Каланчак”, зупинку роботи якого в Росії назвали “акцією проти українців”, працює в штатному режимі.