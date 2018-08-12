Оккупанты возобновили движение лиц и транспорта в сторону КПВВ "Чаплынка"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Оккупанты полностью восстановили движение лиц и транспортных средств через КПВВ “Чаплынка” со стороны временно оккупированного Крыма. Об этом УНН рассказал представитель Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Максим Сорока.
“По информации граждан, пересекающих админграницу с оккупированным Крымом через КПВВ „Чаплынка“, оккупанты полностью восстановили движение лиц и транспортных средств”, — сообщил. Сорока.
Напомним, в воскресенье на административной границе с временно оккупированной территории Автономной республики Крым возникли проблемы в работе КПВВ “Каланчак”. При этом оформление пешеходов происходило в установленном порядке.
Позже стало известно, что украинское КПВВ на границе с оккупированным Крымом “Каланчак”, остановка работы которого в России назвали “акцией против украинцев”, работает в штатном режиме.