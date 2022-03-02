Окупанти погрожують цивільному судну, хочуть використати його як живий щит - ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Російські кораблі вимагають від цивільного судна зайти у небезпечну зону Чорного моря, щоб прикриватися ним як живим щитом, в іншому випадку кораблі РФ відкриють по судну вогонь. Про це йдеться у повідомленні Військово-морських сил Збройних Сил України, пише УНН.
У ВМС нагадали, що задля безпеки цивільного судноплавства закрили судноплавство у північно-західному районі Чорного моря.
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“Водночас Російський чорноморський флот продовжує тактику сухопутних підрозділів РФ, намагаючись прикриватись життями цивільних. Так, станом на 02.03.2022 кораблі РФ вимагають від цивільного судна "HELT“ зайти у небезпечну зону Чорного моря, щоб окупанти могли прикриватися цивільним судном як живим щитом, в іншому випадку кораблі РФ відкриють по судну "HELT“ вогонь. Це ніщо інше, як піратство 21 століття”, — зазначили у ВМС.
Деталі
За даними Військово-морських сил, за час повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, флот РФ вже обстріляв 2 цивільні судна та 2 судна захопили у полон (у т.ч. пошуково-рятувальне судно “Сапфір”, що виконувало гуманітарну місію).
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За даними ВМС ЗС України, морські піхотинці та прикордонники з острова Зміїний живі, але потрапили в полон до російських окупантів.