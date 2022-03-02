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15 марта, 19:03 • 74019 просмотра

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Оккупанты угрожают гражданскому судну, хотят использовать его как живой щит - ВМС

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Российские корабли требуют от гражданского судна зайти в опасную зону Черного моря, чтобы прикрываться им как живым щитом, в противном случае корабли РФ откроют по судну огонь. Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.

В ВМС напомнили, что для безопасности гражданского судоходства закрыли судоходство в северо-западном районе Черного моря.

Цитата

“В то же время российский Черноморский флот продолжает тактику сухопутных подразделений РФ, пытаясь прикрываться жизнями гражданских. Так, по состоянию на 02.03.2022 корабли РФ требуют от гражданского судна "HELT“ зайти в опасную зону Черного моря, чтобы оккупанты могли прикрываться гражданским судном как живым щитом, в противном случае корабли РФ откроют по судну "HELT“ огонь. Это ничто иное, как пиратство 21 века”, — отметили в ВМС.

Детали

По данным Военно-морских сил, за время полномасштабного вторжения, с 24 февраля, флот РФ уже обстрелял 2 гражданских суда и 2 судна захватили в плен (в т.ч. поисково-спасательное судно “Сапфир”, что выполнял гуманитарную миссию).

Ранее

По данным ВМС ВС Украины, морские пехотинцы и пограничники с острова Змеиный живы, но попали в плен к российским оккупантам.

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