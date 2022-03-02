Оккупанты угрожают гражданскому судну, хотят использовать его как живой щит - ВМС

В ВМС напомнили, что для безопасности гражданского судоходства закрыли судоходство в северо-западном районе Черного моря.

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“В то же время российский Черноморский флот продолжает тактику сухопутных подразделений РФ, пытаясь прикрываться жизнями гражданских. Так, по состоянию на 02.03.2022 корабли РФ требуют от гражданского судна "HELT“ зайти в опасную зону Черного моря, чтобы оккупанты могли прикрываться гражданским судном как живым щитом, в противном случае корабли РФ откроют по судну "HELT“ огонь. Это ничто иное, как пиратство 21 века”, — отметили в ВМС.

Детали

По данным Военно-морских сил, за время полномасштабного вторжения, с 24 февраля, флот РФ уже обстрелял 2 гражданских суда и 2 судна захватили в плен (в т.ч. поисково-спасательное судно “Сапфир”, что выполнял гуманитарную миссию).

Ранее

По данным ВМС ВС Украины, морские пехотинцы и пограничники с острова Змеиный живы, но попали в плен к российским оккупантам.