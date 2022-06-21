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Окупанти перегрупувались на Донецькому напрямку, на Луганщині захопили низку населених пунктів – Генштаб

Окупанти перегрупувались на Донецькому напрямку, на Луганщині захопили низку населених пунктів – Генштаб

Київ • УНН

 • 165363 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Триває сто вісімнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню, окупанти зосереджують свій наступ на Сході нашої держави. Детальніше про ситуацію на фронті йдеться у зведенні Генштабу станом на 18:00, пише УНН.

Цитата

“На Донецькому напрямку противник перегрупувався з метою посилення для подальших дій на Бахмутському напрямку. Крім того, виявлено формування зведених підрозділів”, — сказано в зведенні.

Деталі

Так, за даними ГШ, у зв’язку з суттєвими втратами відзначено переформування двох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії, що втратили боєздатність, в одну зведену БТГр.

Також, за наявною інформацією, противник вивів на відновлення боєздатності підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу.

Повідомляється, що на Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Миколаївка та Пришиб.

На Сєвєродонецькому напрямку тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк.

Ворог здійснював вогневий вплив із танків та артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського.

Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне — Воронове та Метьолкіне — Сиротине українські воїни грамотно відбили. Противник відійшов.

За інформацією Генштабу, окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

“На напрямку Тошківка — Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також, має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське”, — повідомили в Генштабі.

Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили, сказано в зведенні. На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Берестового та Комишувахи. Вів наступ у напрямку Олександропілля — Комишуваха. Успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Обстріляв території поблизу Красногорівки, Гострого, Новоандріївки, Гуляйпільського та Новосілки.

Також за даними ГШ, на Харківському напрямку противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Руська Лозова, Черкаська Лозова та Питомник. Артилерійські обстріли фіксувалися поблизу Харкова, Перемоги, Верхнього Салтова, Старого Салтова, Чепіля, Рубіжного та Старої Гнилиці. Окрім того, РСЗВ застосовано по районах населених пунктів Коробочкине, Мосьпанове та Кутузівка.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону.

Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Велика Комишуваха, Грушуваха, Долина, Петрівське, Завгороднє, Протопопівка, Пришиб, Карнаухівка, Вірнопілля, Червоне, Довгеньке та Краснопілля. Окупанти завдали авіаційного удару поблизу Дібрівного.

Нагадаємо

За інформацією голови Луганської ОВА, російські окупанти захопили селище Тошківка на Луганщині.

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