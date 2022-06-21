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Оккупанты перегруппировались на Донецком направлении, в Луганской области захватили ряд населенных пунктов – Генштаб

Киев • УНН

 • 165361 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Продолжаются сто восемнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению, оккупанты сосредотачивают свое наступление на Востоке нашего государства. Детальнее о ситуации на фронте говорится в сволдке Генштаба по состоянию на 18:00, пишет УНН.

Цитата

“На Донецком направлении противник перегруппировался с целью усиления для дальнейших действий на Бахмутском направлении. Кроме того, выявлено формирование сводных подразделений”, — сказано в своде.

Детали

Так, по данным ГШ, в связи с существенными потерями отмечено переформирование двух батальонных тактических групп из состава подразделений 5-й общевойсковой армии, что потеряли боеспособность, в одну сводную БТГр.

Также, по имеющейся информации, противник вывел на восстановление боеспособности подразделения 1-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса.

Сообщается, что на Краматорском направлении враг активных действий не вел, обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Донецкое, Стародубовка, Николаевка и Пришиб.

На Северодонецком направлении продолжаются боевые действия в городе Северодонецк.

Враг оказывал огненное влияние из танков и артиллерии недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горного.

Вражескую попытку разведки боем в направлениях Метелкино — Вороново и Метелкино — Сиротино украинские воины грамотно отбили. Противник отошел.

По информации Генштаба, оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.

“На направлении Тошковка — Подлесный враг овладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, закреплятся на занятых рубежах. Также, имеет частичный успех в районе населенного пункта Горное”, — сообщили в Генштабе.

Штурм в направлении Высокого украинские воины успешно отбили, сказано в сводке. На Бахмутском направлении враг обстрелял районы Берестового и Камышевахи. Вел наступление в направлении Александрополья — Камышеваха. Успеха не имел, отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. Обстрелял территории близ Красногоровки, Острого, Новоандреевки, Гуляйпольского и Новоселки.

Также по данным ГШ, на Харьковском направлении противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Черкасская Лозовая и Питомник. Артиллерийские обстрелы фиксировались вблизи Харькова, Победы, Верхнего Салтова, Старого Салтова, Чепиля, Рубежного и Старой Гнилицы. Кроме того, РСЗО применено по районам населенных пунктов Коробочкино, Мосьпаново и Кутузовка.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивается на удержании ранее занятых позиций, ведет оборону.

Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Большая Камышеваха, Грушуваха, Долина, Петровское, Завгороднее, Протопоповка, Пришиб, Карнауховка, Вернополье, Красное, Довгенькое и Краснополье. Оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Дибровного.

Напомним

По информации председателя Луганской ОВА, российские оккупанты захватили поселок Тошковка на Луганщине.

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